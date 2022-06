Roland-Garros: Daria Kasatkina bat Veronika Kudermetova et rejoint les demi-finales

Elle a éliminé Veronika Kudermetova (WTA 29) en deux manches 6-4 et 7-6 (7/5) mercredi en début d'après-midi après 2 heures et 8 minutes de jeu. Kasatkina disputait à 25 ans seulement son 3e quart de finale en Grand Chelem, après celui en 2018 déjà à Roland-Garros et la même année à Wimbledon. Ce sera sa première demi-finale dans un Majeur.

Kudermetova, 25 ans également, la partenaire désormais habituelle en double d'Elise Mertens, n'avait jamais franchi le 3e tour (16e de finale) en simple à Paris et plus généralement en Grand Chelem.

En demi-finales, Daria Kasatkina rencontrera la gagnante du dernier quart qui doit opposer dans l'après-midi la Polonaise Iga Swiatek (WTA 1) à l'Américaine Jessica Pegula (WTA 11).

L'affiche de l'autre demi-finale mettra aux prises l'Italienne Martina Trevisan (WTA 59) à l'Américaine Coco Gauff (WTA 23/N.18). Toutes deux découvrent aussi le dernier carré en Grand Chelem.