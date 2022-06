Accueil Sports Tennis Le père de Gilles-Arnaud Bailly avant la demi-finale de Roland-Garros : "On ne doit pas oublier que c’est encore un jeune adolescent" Le jeune Belge, qui participe à sa première année en juniors et est 20e mondial, est en demi-finale du tournoi de Roland-Garros. Christophe Verstrepen Responsable de la rubrique tennis



©BELGA

Le beau parcours de Gilles-Arnaud Bailly se poursuit à Roland-Garros. Après sa victoire contre le numéro 1 mondial, le jeune joueur de 16 ans, première année juniors et 20e mondial, a confirmé face au Suisse Dylan Dietrich : 6-3, 7-5. Ce qui lui permet de rejoindre le dernier carré du tournoi. Une magnifique prestation qui réjouit son papa, Laurent. "On ne s'attendait pas spécialement à un tel parcours car dans un Grand Chelem chez les juniors, chaque match ressemble à une finale ; le niveau est relevé. On a remarqué lors des derniers mois...