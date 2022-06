Rafael Nadal : une quinzaine de Roland-Garros digne d’un film d’histoire et d’un thriller

Roland-Garros: Rafael Nadal remporte son quatorzième titre et reste le Roi de la terre battue française

Rafael Nadal, invaincu en finale de Roland-Garros, est rentré encore un peu plus dans la légende du tennis et des Internationaux de France, en remportant dimanche une 14e fois le rendez-vous parisien: 6-3, 6-3 et 6-0 en 2h18 minutes.