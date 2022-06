Roland-Garros: les Françaises Mladenovic et Garcia privent aussi Coco Gauff d'un titre en double

BRUXELLES 05/06 (BELGA)

Dominée en finale en simple la veille, Coco Gauff, associée à Jessica Pegula, n'a pu se consoler avec un titre en double dames aux Internationaux de France à Roland-Garros dimanche sur la terre battue parisienne. La paire américaine (N.8) a en effet été battue en finale par les Françaises Caroline Garcia (WTA 469 en double), 28 ans, et Kristina Mladenovic (WTA 232 en double), 29 ans, qui renouvèlent leur titre conquis en 2016.

Gauff, 18 ans, 10e mondiale en double, et Pegula (WTA 31 en double), 28 ans, se sont inclinées en trois manches 2-6, 6-3 et 6-2 après 1h44 de jeu.

Pegula disputait sa toute première finale dans un tournoi du Grand Chelem. Pour Gauff, en double, c'était la deuxième sur les trois derniers majeurs après une finale perdue, déjà, à l'US Open, avec sa compatriote Caty McNally, contre l'Australienne Samantha Stosur et la Chinoise Zhang Shuai.

Samedi en simple, Coco Gauff, 23e joueuse du monde, a été dominée 6-1, 6-3 en finale par la Polonaise Iga Swiatek, numéro 1 mondiale, qui remporte son deuxième titre à Paris.

Coco Gauff tentait le pari de réussir le doublé comme l'avait fait la Tchèque Barbora Krejcikova, victorieuse à Roland-Garros l'an dernier, à la fois en simple et en double.

Les Françaises Mladenovic et Garcia remportent ainsi une deuxième fois Roland-Garros ensemble, après leur titre en 2016. Et une quatrième fois pour Mladenovic victorieuse à Paris en 2019 et 2020 avec la Hongroise Timea Babos.