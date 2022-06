Wimbledon: pas d'exploit pour Alison Van Uytvanck, ça passe pour Mertens, les matches de David Goffin et Yanina Wickmayer reportés

Sur le gazon du court central, Van Uytvanck, 46e mondiale, s'est inclinée en deux sets 6-4, 6-4 en 1h40 face à la Britannique Emma Raducanu, 11e mondiale et tête de série N.10 Van Uytvanck a concédé un premier break dans le 7e jeu mais a immédiatement répondu par un contre-break. Dans la foulée, la N.2 belge a encore perdu son service avant de voir Raducanu empocher le premier set.

Dans la seconde manche, la Grimbergeoise a réalisé le break pour mener 3-1. Dans la foulée, elle a perdu son service avant que la Britannique n'égalise à 3-3. Van Uytvanck a perdu une nouvelle fois son service dans le 9e jeu sur une double faute. La lauréate du dernier US Open n'a ensuite pas tremblé pour s'imposer sur un double 6-4.

Au deuxième tour, Raducanu affrontera la Française Caroline Garcia (WTA 55) ou sa compatriote Yuriko Miyazaki, 204e mondiale et bénéficiaire d'une invitation.

Alison Van Uytvanck participait à Wimbledon pour la 8e fois de sa carrière. En 2021, elle avait déjà été éliminée au premier tour comme en 2015, 2016 et 2017.

Elise Mertens file au deuxième tour après l'abandon de Camila Osorio

Elise Mertens s'est qualifiée pour le deuxième tour de Wimbledon, troisième levée du Grand Chelem, lundi à Londres. Mertens, 31e mondiale et tête de série N.24, a profité de l'abandon de son adversaire au premier tour, la Colombienne Camila Osorio (WTA 63) alors qu'elle menait 1-6, 6-2, 4-2. La rencontre, interrompue deux heures à cause de la pluie, a duré 1h36 À 1-1, Mertens a perdu son service deux fois de suite, se retrouvant menée 5-1 avant de perdre le premier set dans la foulée.

Après un nouveau break dans le 3e jeu du deuxième set, la N.1 belge a repris le contrôle du match en alignant cinq jeux de suite pour égaliser à une manche partout.

Le troisième set a été plus serré jusque dans le sixième jeu. Au moment où Mertens a réalisé le break pour mener 4-2, Osorio a glissé lors d'une reprise d'appui et s'est tenue le haut de la cuisse. Après avoir appelé le kiné, la Colombienne a décidé d'abandonner.

Au deuxième tour, Mertens, qui atteint ce stade de la compétition pour la 4e fois de sa carrière à l'All England Club, défiera la Slovène Tamara Zidansek (WTA 60) ou la Hongroise Panna Udvardy (WTA 110).

Les matches de David Goffin et Yanina Wickmayer reportés

Les matches du premier tour de Wimbledon, troisième levée du Grand Chelem, de David Goffin et Yanina Wickmayer, prévus lundi soir ont été reportés par l'organisation. À cause de la pluie qui s'est abattue sur Londres lundi après-midi pour la première journée des Internationaux de Grande-Bretagne, les organisateurs ont dû revoir leur programme et ont reporté les matches prévus en fin de journée.

Goffin, 58e mondial, doit affronter le Moldave Radu Albot, 113e mondial. La rencontre était initialement prévue en quatrième rotation sur le court N.17.

Wickmayer, 606e mondiale et issue des qualifications, est elle opposée à la Chinoise Lin Zhu, 99e mondial, pour son premier Grand Chelem depuis son retour à la compétition en février après sa maternité. Le match était prévu en quatrième rotation sur le court N.9.