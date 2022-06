Carlos Alcaraz encore en apprentissage à Wimbledon: "J’adore le gazon mais je dois m’améliorer"

Alors qu'avant Roland-Garros cela ne le dérangeait pas de porter l'étiquette de favori du tournoi, le discours de Carlos Alcaraz était bien différent avant Wimbledon : "À cause d'une blessure au coude, je n'ai pas pu m'entraîner comme je le voulais avant le Grand Chelem anglais. Pour certains, je suis l'un des favoris du tournoi mais moi je ne le vois pas du tout comme cela. Il y a beaucoup de joueurs qui jouent mieux que moi sur gazon."

Et l'Espagnol avait raison de poser ce discours puisque lors de son premier tour contre Jan-Lennard Struff, il a montré qu'il ne maîtrisait pas encore toutes les subtilités du jeu sur l'herbe. Au final, ce n'est qu'au bout d'un duel en cinq sets - 4-6, 7-5, 4-6, 7-6 (3), 6-4 - que la 5e tête de série a rejoint le deuxième tour. "J'ai bien aimé cette rencontre car c'était une grande bataille de presque quatre heures, expliqua l'intéressé. J'ai aimé. Pour moi, jouer sur l'herbe est agréable. J'aime jouer sur le gazon. Je dirais que mon niveau sur cette surface doit s'améliorer un peu. Mais je suis content de mon niveau de ce lundi. Bien sûr, je ne suis pas un joueur expérimenté sur gazon et je veux m'améliorer."

Comme en venant peut-être plus souvent au filet après des premiers services de qualité. "Oui, c'est vrai. Je suis monté quelquefois mais j'ai souvent perdu le point, donc la confiance était moins grande. C'est pour cela que je n'ai plus trop tenté le service-volée. Les gens pensent parfois que c'est facile de suivre son engagement au filet mais ce n'est pas vrai. Ici, sur le gazon, tout va plus vite. Je ne vais pas assez vite au filet pour être bien placé. Je voudrais bien y arriver, mais pour moi, c'est difficile. Je dois aussi travailler mes déplacements, c'est plus difficile de courir sur l'herbe que sur les autres surfaces."

Carlos Alcaraz le confirme, il est toujours en apprentissage.