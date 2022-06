Wimbledon: Goffin déroule, Djokovic débute (DIRECT)

Au programme du mercredi ? La fin des premiers tours, reportés pour cause de pluie, et le début des deuxièmes. Sur le central, Novak Djokovic ouvre le bal face à l'Australien Thanasi Kokkinakis à 14h30. Dans la foulée, Emma Raducanu défie la Française Caroline Garcia avant le choc de la journée entre John Isner et Andy Murray. Plus tard, la pépite espagnole Carlos Alcaraz n'aura pas la tâche facile face au Néerlandais Tallon Griekspoor.

Et côté belge ? Greet Minnen tentera de réaliser l'exploit face à Garbiñe Muguruza, lauréate à Londres en 2017. La Belge avait empoché le premier set six jeux à quatre avant l'interruption du match ce mardi soir. Elle entrera en lice juste après le match de Ruud sur le court numéro deux. De retour après sa maternité, Yanina Wickmayer tentera d'atteindre le troisième tour face à Jelena Ostapenko. Le match est programmé aux alentours de 16h sur le court numéro trois. Quant à la numéro un belge, Elise Mertens, elle est programmée en quatrième match sur le court numéro 12. La Louvaniste défiera la Hongroise Panna Udvardy.

Côté masculin, David Goffin a débuté sa rencontre face au jeune argentin Sebastian Baez sur le court numéro 14.





À noter également la présence de plusieurs Belges en doubles ce mercredi. Sur le court 4, Alison Van Uytvanck et la Néerlandaise Rosalie van der Hoek défieront....Maryna Zanevska et Kimberly Zimmermann. Tandis que sur le court 10, Joran Vliegen tentera d'atteindre le deuxième tour avec son partenaire américain, Jackson Withrow. Tout comme Kirsten Flipkens, qui est associée à Sara Sorribes Tormo sur le court numéro 11.

Le tableau masculin

Le tableau féminin