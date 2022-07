Goffin mène deux set à un face à Humbert, Mertens se qualifie face à Kerber: suivez la cinquième journée de Wimbledon en direct

Le 3e tour débute avec plusieurs belles affiches et un Belge en action.

La quinzaine de Wimbledon continue ce vendredi. Après les fortunes diverses des Belges jeudi, David Goffin dispute son 3e tour face au Français Ugo Humbert (ATP 112). Après un premier set accroché, le numéro un belge a finalement du concéder cette première manche 7-5. Le deuxième set est tout autant accroché mais cette fois, c'est Goffin qui parvient à breaker son adversaire à 5-5, avant de conclure dans le jeu suivant et de recoller à un set partout. Dans la troisième manche, le Belge a breaké à 3-2 et ne s'est plus fait rattraper pour aller empocher le 3e set 6-2.

Chez les femmes, Elise Mertens enchaîne les succès. Au lendemain de sa victoire difficile face à Udvardy, la numéro un belge s'est imposée en deux sets face à l'Allemande Angelique Kerber (WTA 19). La Louvaniste a bien entamé la rencontre, remportant la première manche sur le score de 6-4. Breakée dès l'entame du 2e set, la Belge s'est bien reprise pour finalement s'imposer 6-4, 7-5.

En double,Joran Vliegen a achevé sa rencontre débutée hier avec son comparse Jackson Withrow. La paire Belgo-américaine s'est imposée en 5 sets face à Alastair Gray et Ryan Peniston.

Du côté des favoris, Novak Djokovic affronte son compatriote Miomir Kecmanovic (ATP 30). Le premier set est à sens unique, l'ancien numéro un mondial l'emportant 6-0. Le jeune espagnol Carlos Alcaraz affronte lui l'Allemand Oscar Otte (ATP 36).

Chez les femmes, la numéro deux mondial, Ons Jabeur est opposée à la jeune Française Diane Parry (WTA 77). La Tunisienne a facilement remporté la première manche 6-2. Le début de la seconde manche était plus accroché mais à 3-3, Jabeur a accéléré pour clôturer la rencontre sur un 6-3. De son côté Maria Sakkari (WTA 5) affrontera l'Allemande Tatjana Maria (WTA 103).