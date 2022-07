Sensation à Wimbledon: Alizé Cornet élimine Iga Swiatek et met fin à son impressionnante série de victoires

Numéro un mondiale, Iga Swiatek a été sortie au 3e tour de Wimbledon par la Française Alizé Cornet en deux sets 6-4, 6-2 en 1h32. La Polonaise voit donc son impressionnante série s'arrêter après 37 succès consécutif, ce qui constitue le nouveau record de victoires d'affilée pour une joueuse dans les années 2000. Swiatek n'avait plus perdu un match depuis son élimination au 2e tour à Dubai en février et avait remporté les six tournois qu'elle avait joués depuis: Doha, Indian Wells et Miami sur dur, Stuttgart, Rome et Roland-Garros sur terre battue.

Au tour précédent, face à la lucky loser néerlandaise Lesley Pattimana Kerkhove, le Polonaise avait déjà dû puiser dans ses réserves, s'imposant en trois sets.

Cornet affrontera en 8es de finale l'Australienne Ajla Tomljanovic (WTA 44), vainqueur de la Tchèque Barbora Krejcikova (WTA 13).