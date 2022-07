Simon Goffin est confiant avant le prochain match de Mertens : "Elise a toutes les armes dans son jeu pour embêter Jabeur"

Simon Goffin loue la prestation de sa protégée et pense qu’elle peut encore aller plus loin.

À l’instar de Greet Minnen, mercredi face à Garbine Muguruza, Elise Mertens a battu une ancienne lauréate de Wimbledon en la personne d’Angelique Kerber (WTA 19) dont le sacre remonte à 2018.

Ce vendredi, l'Allemande a été surpassée par notre numéro 1 belge, laquelle a livré une prestation de bien meilleure facture que lors du tour précédent face à Panna Udvardy (WTA 100). "Mon dernier match a duré plus de trois heures je pense, donc je suis heureuse d'avoir pu m'imposer en deux sets (NdlR : 6-4, 7-5), a souligné Elise Mertens au terme de la rencontre. Kerber est une joueuse incroyable. Elle a beaucoup de mérite."

Nerveuse lors des derniers points, "comme tout le monde a pu le constater", elle a puisé dans les souvenirs de son parcours 2021 en double dames pour reprendre confiance et ensuite conclure. Associée à la Taiwanaise Hsieh Su-Wei, Mertens avait en effet remporté Wimbledon l'an dernier. "J'aime beaucoup ce tournoi, j'espère dès lors réussir à aller plus loin en simple. […] C'est un privilège d'être ici et j'espère que je pourrai disputer encore de nombreux matchs à l'avenir."

Son entraîneur, Simon Goffin, en est lui convaincu. Occupé depuis le début de semaine par la reprise du club de tennis d'Ans (aux côtés de Steve Darcis, de Thibaut Michel et de Xavier Moureaux), le frère de David a suivi la rencontre de sa protégée à la télévision. "C'était une très bonne Elise, très agressive dès les premiers points. Elle a eu la bonne attitude et peut-être que le fait d'être passée quelque peu au travers de ses deux premiers tours lui a permis de se relâcher. Jouer contre une fille du calibre de Kerber, qui a déjà remporté le tournoi, c'était peut-être plus facile, analyse Simon Goffin. On discute tous les jours au téléphone. Elise est arrivée à Wimbledon sans trop de confiance et de repères sur gazon, avec très peu de temps de préparation vu son bon parcours à Roland-Garros. Rentrer en plus dans un tournoi où il n'y a pas de points à gagner, ce n'est pas simple. Les débuts n'ont donc pas été parfaits ni glorieux mais maintenant, ce ne sera que du bonus."

Car la native de Louvain va rencontrer un autre très gros morceau en huitième de finale : Ons Jabeur, ni plus ni que moins que la deuxième mondiale. "Après Iga Swiatek, c'est certainement la meilleure joueuse du monde en ce moment. Mais Elise a toutes les armes pour réussir sur gazon. Elle peut bien servir, se déplace très bien, performe à la volée… Si elle met tous les ingrédients pour faire bouger Ons Jabeur, elle peut gagner."

Un exemple de régularité

La Belge a disputé son 18e troisième tour consécutif en levées du Grand Chelem. Un exploit dans le tennis féminin actuel. "Elle sait que c'est là où il faut briller, en mettre plus. Parfois ça passe par le chas de l'aiguille mais elle se donne toujours les moyens de s'accrocher, même quand la situation est compliquée", lance son coach.

Et pas question, comme certains joueurs et joueuses ont pu le faire lors de cette édition, de délaisser le double dames pour se donner plus de chances de réussir en simple. "Le double fait partie de ses objectifs. Diminuer ses participations en double comme on l'a fait cette année, oui, mais pas en tournois du Grand Chelem. D'autant moins sur le gazon, où les matchs durent moins longtemps. En plus, même s'il n'y a pas de points en jeu, elle est tenante du titre et elle compte bien le défendre."

En l’absence de Simon Goffin, sur place, Mertens est soutenue par sa maman et son agent. Elle peut aussi compter sur les bons conseils d’une certaine… Kim Clijsters dont elle est proche et que l’on a vue dans les gradins. De quoi lui donner encore un peu plus de motivation.