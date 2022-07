Wimbledon: David Goffin entre en lice face à Tiafoe (DIRECT)

David Goffin et Elise Mertens jouent des huitièmes de finale qui s'annoncent palpitantes.

David Goffin se sent bien sur le gazon anglais ! Au troisième tour de Wimbledon, le Belge a éliminé le Français Ugo Humbert (ATP 112) en quatre sets. Ce qui signifie qu'il va disputer son premier huitième de finale d’un tournoi du Grand Chelem depuis l’US Open 2020.

Après deux saisons difficiles marquées par des déconvenues sportives et mentales, le Liégeois peut se montrer satisfait. Et une tendance se confirme: oui, il retrouve bel et bien son meilleur niveau.Ce dimanche, le 58e mondial sera opposé à Francis Tiafoe que le Belge avait éliminé à Roland-Garros. De bon augure? Réponse à 13h15 !

Résultat en direct du match de Goffin:

Côté Belges, Elise Mertens jouera également son huitième de finale après son excellente prestation face à Angelique Kerber (WTA 19). Elle avait sorti la lauréate du tournoi 2018 en deux petits sets. A 17h15, elle affrontera Ons Jabeur, numéro deux mondiale. Un duel qui s'annonce corsé pour la numéro belge.

Résultat de la rencontre de Elise Mertens:

Durant la journée, Alcaraz et Djokovic affronteront respectivement Sinner et Van Rijthoven.