Djokovic encense Federer en pleine cérémonie: "C’est une légende à tous les égards"

Invité pour célébrer le centenaire du mythique court londonien, Roger Federer a rejoint d'autres légendes du monde de la balle jaune.

Parmi elles, Novak Djokovic. Le Serbe, qui cumule 40 Grands Chelems aux côtés de Federer, a tenu à glisser quelques mots au Suisse pendant la cérémonie."J'ai dit à Roger qu'il est apprécié par tellement de gens, qu'il a été très bien accueilli et qu'il doit revenir pour jouer encore au moins une fois ici. Nous avons tous vu à quel point son entrée sur le Centre Court était spéciale. Tout le monde était debout, montrant son amour et son respect pour lui, c'est une légende à tous les égards. Il a été l'un de mes plus grands rivaux dans ma carrière, et c'est bizarre de ne pas le voir participer aux tournois. Il a lutté contre des blessures ces dernières années et n'a joué que quelques événements. Comme il l'a dit, c'était inhabituel de le voir ici à Wimbledon dans un rôle différent. Je pense qu'il est très important pour le sport".

Le principal intéressé, qui n'a plus disputé le moindre match officiel depuis son élimination à Wimbledon en 2021, a affirmé vouloir refouler les pelouses de son tournoi fétiche "encore une fois".