"Il y a moins d'un an, j'accouchais... C'est fou!": à 34 ans, Tatjana Maria se qualifie pour la demi-finale de Wimbledon

Allier sport de haut niveau et maternité, un défi impossible ? La joueuse de tennis allemande Tatjana Maria, classée 103e mondiale, apporte la preuve du contraire. Âgée de 34 ans et maman de deux petites filles, la sportive a réussi à se qualifier pour les demi-finales du prestigieux tournoi de Wimbledon, après s'être imposée mardi face à sa compatriote Jule Niemeier (97e) 4-6, 6-2, 7-5. "J'ai la chair de poule. C'est un rêve de vivre cela avec ma famille et mes deux petites filles. Il y a moins d'un an, j'accouchais… C'est fou !" a-t-elle déclaré à la sortie du court.

Tatjana Maria avait fait ses débuts en Grand Chelem lors de l’édition 2007 du tournoi anglais et n’avait plus gagné de match depuis l’US Open de 2018. Jusqu’à sa qualification, mardi, elle n’avait jamais dépassé le troisième tour dans une compétition de ce niveau.

En 2021, elle était en congé de maternité à la suite de la naissance de sa fille cadette, Cecilia, au mois d’avril.

Atteindre les demi-finales à peine plus d'un an après son accouchement représente donc un sacré événement pour la joueuse. "Il y avait beaucoup de monde qui ne croyait pas en moi parce que, lorsque vous avez des enfants, automatiquement, les gens pensent que c'est fini", a-t-elle précisé.

Avec Serena Williams et Yanina Wickmayer, la sportive est l’une des trois mamans parmi les joueuses du tableau du simple dames de Wimbledon. Pour Tatjana Maria, la famille est une priorité. Pendant le tournoi, elle a souvent frappé la balle avec Charlotte, sa fille aînée âgée de 8 ans. Son coach, à l’origine de son jeu atypique caractérisé par un coup droit slicé et le passage d’un revers de deux à une main en cours de carrière, n’est autre que son mari, l’ancien jouer de tennis français Charles-Edouard Maria, aujourd’hui âgé de 48 ans.

Ce jeudi, Tatjana Maria affrontera la Tunisienne Ons Jabeur pour tenter d’atteindre la finale du tournoi. Quelle que soit l’issue du match, Tatjana a déjà affirmé que tout restera comme avant et qu’elle continuera à changer les couches de sa fille, car être mère est ce qui la rend la plus fière.