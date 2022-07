Wimbledon: Novak Djokovic rejoint Kyrgios en finale !

Novak Djokovic s'est qualifié pour la huitième finale de sa carrière à Wimbledon après sa victoire en quatre sets 2-6, 6-3, 6-2, 6-4 contre le Britannique Cameron Norrie, 12e mondial et tête de série N.9, vendredi en demi-finale sur le gazon du court central à Londres. Après avoir perdu le premier set, le Serbe, N.3 mondial et tête de série N.1, a immédiatement réagi en remportant les trois sets suivants dans une rencontre qui s'est jouée en 2 heures et 34 minutes.

Sextuple vainqueur à Wimbledon, 'Nole' disputera la huitième finale de sa carrière à l'All England Club, la 32e de sa carrière en Grand Chelem. Lauréat de 20 titres en Grand Chelem, le Serbe pourrait donc ajouter un 21e trophée à son palmarès en Grand Chelem et ainsi revenir à une longueur de Rafael Nadal.

Vainqueur de l'Open d'Australie et Roland-Garros, les deux premiers tournois du Grand Chelem, cette année, Nadal a lui dû déclarer forfait pour sa demi-finale contre l'Australien Nick Kyrgios à cause d'une blessure aux abdominaux. À 27 ans, Kyrgios va disputer la première finale de sa carrière en Grand Chelem. Cette année, il a déjà remporté l'Open d'Australie en double avec son compatriote Thanasis Kokkinakis.Le score: