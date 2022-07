Wimbledon: qui de Rybakina ou Jabeur va concrétiser son rêve ?

Le chaud contre le froid, la main expérimentée et créative contre la puissante et imperturbable jeunesse : la Tunisienne Ons Jabeur et la Kazakhe d'origine russe Elena Rybakina ont un seul et même objectif, qui est de décrocher un premier titre majeur à Wimbledon, le temple du tennis. "Mon rêve a commencé l'an dernier quand je me suis fait plaisir à jouer ici", avouait la n°2 mondiale Jabeur.



À 27 ans, celle que ses compatriotes surnomment "la ministre du Bonheur" avait atteint les quarts l'an dernier et pourrait devenir la première joueuse du continent africain à remporter un Majeur. "Je ne m'attendais pas à parvenir en deuxième semaine, alors en finale…", soulignait de son côté Rybakina (23e) qui, à 23 ans, participe à son deuxième Wimbledon (8es de finale l'an dernier).





Suivez l'évolution du score dès 15h: