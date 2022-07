La spectatrice "ivre" de Wimbledon présente ses excuses: "Je n’avais bu que deux verres"

C'était un moment à part lors de la finale de Wimbledon, ce tournoi si calme, si chic. Alors que Kyrgios et Djokovic se disputaient le troisième set, une spectatrice perturbait régulièrement le joueur australien. Incapable de se concentrer pleinement, le tennisman a demandé qu'elle soit écartée du terrain. "Foutez-la dehors ! Je sais exactement qui c’est. C’est cette femme-là, celle qui a l’air d’avoir vidé 700 verres", avait-il lâché en la montrant du doigt.

Nos confrères de HLN.be confirment que la spectatrice concernée a finalement bel et bien été invitée à quitter son siège pour aller se rafraîchir. Elle aurait du rester 15 minutes à distance du terrain et aurait reçu une bouteille d'eau. Selon le tabloïd The Sun, il s'agit d'une avocate polonaise de 32 ans. Elle a confié au média britannique qu'elle souhaitait seulement encourager le joueur australien, mais qu'elle avait "peut-être dépassé les bornes". "Je n'ai bu que deux verres mais la chaleur a aggravé les choses. Je suis vraiment désolée".

©AFP