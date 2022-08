Le joueur de tennis Alexander Zverev révèle souffrir du diabète et crée une fondation

Le joueur de tennis allemand Alexander Zverev souffre du diabète depuis son enfance. Les médecins lui ont diagnostiqué un diabète de type 1 à l'âge de 4 ans. Le N.2 mondial l'a révélé samedi. Le champion olympique veut aujourd'hui montrer que "même en étant diabètique on peut aller loin." Dans le même temps, il a annoncé la création de sa fondation "Serving against Diabetes". "Maintenant que je suis plus âgé et que j'ai obtenu plusieurs victoires, je me sens suffisamment à l'aise pour annoncer cette nouvelle", a expliqué Zverev. Il veut servir de modèle aux autres personnes atteintes de cette maladie. Il porte son attention également sur les enfants, car selon lui, un mode de vie actif et les bonnes mesures de prévention peuvent empêcher que davantage d'enfants ne contractent le diabète.

Avec sa fondation, Zverev achètera de l'insuline et d'autres médicaments vitaux pour les distribuer aux patients diabétiques. Il souhaite également soutenir financièrement les enfants et les jeunes touchés par la maladie. "Je suis dans une situation privilégiée, où je peux mener la vie que j'ai toujours voulu mener. J'ai toujours voulu jouer au tennis, voyager pour les tournois dans le monde entier et je voulais devenir le meilleur joueur du monde. Si j'ai pu réaliser mes rêves, c'est surtout grâce à mes parents et à mon frère. Ils m'ont toujours soutenu de manière inconditionnelle et ils le font encore."

Le joueur né à Hambourg, actuellement en rééducation après une blessure aux ligaments de la cheville droite, est conscient que tous les enfants n'ont pas autant de chance. "C'est pourquoi il est très important de donner quelque chose en retour et d'aider d'autres patients."

Le diabète est une maladie métabolique dans laquelle l'organisme produit peu ou pas d'insuline. Dans le cas du type 1, comme celui de Zverev, les patients doivent s'injecter de l'insuline durant toute leur vie.