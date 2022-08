WTA Toronto : Kirsten Flipkens battue au 1er tour du double

Flipkens, asssociée à l'Espagnole Sara Sorribes Tormo (WTA 51), a été battue par les soeurs canadiennes Bianca Fernandez, 667e en double, et Leylah Fernandez, 56e en double et 13e en simple, en deux sets: 6-4 et 6-1. Le match a duré 1h09.

Flipkens, 36 ans, a mis un terme à sa carrière en simple le 30 juin lors du dernier tournoi de Wimbledon. La Campinoise poursuit sa carrière en double.

Kimberley Zimmermann éliminée au 1er tour du double

Kimberley Zimmermann (WTA 49 en double) a cédé de justesse au premier tour du double dames au tournoi WTA 1000 de Toronto, mardi au Canada. Associée à la Hongroise Anna Bondar (WTA 58 en double), avec qui elle s'était imposée au tournoi WTA 250 de Palerme, la Bruxelloise a été battue après deux sets serrés 7-6 (12/10) et 7-5 par la paire composée de l'Américaine Sofia Kenin (485e en double et ex-N.4 en simple) de la Kazakhe Yulia Putintseva (817e en double, 46e en simple). La rencontre s'est achevée après 1h40 de jeu. Après l'élimination de Kirsten Flipkens, il ne reste plus qu'une Belge en lice dans le double à Toronto. Avec sa partenaire russe Veronika Kudermetova (WTA 4 en double) avec qui elle forme la 1re tête de série, Elise Mertens, la N.1 belge et N.1 mondiale en double, débutera mercredi au 2e tour (huitièmes de finale) face au duo formé de l'Américaine Madison Keys (WTA 93 en double) et de l'Indienne Sania Mirza (WTA 24 en double).

Elise Mertens (WTA 37 en simple) est aussi qualifiée pour le 2e tour (seizièmes de finale) du simple de ce tournoi sur ciment doté de 2.697.250 dollars. Elle y rencontrera mercredi l'Italienne Camila Giorgi (WTA 29).