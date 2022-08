Cincinnati: Elise Mertens face à Karolina Pliskova en 16e de finale

La N.1 belge s'est imposée aisément en deux manches 6-1 et 6-1 en 55 minutes de jeu pour avoir le droit de jouer les seizièmes de finale (2e tour) de ce tournoi WTA 1000 joué sur ciment et qui offre 2.527.250 dollars de prix. Elise Mertens rencontrera pour une place en huitièmes de finale la Tchèque Karolina Pliskova (WTA 17/N.14), qui a battu l'Américaine Venus Williams, 42 ans, désormais 1500e au classement WTA, 7-5, 6-1 dans un duel entre deux anciennes N.1 mondiales.

Ce n'est que le deuxième succès de la Limbourgeoise depuis son huitième de finale perdu à Wimbledon. Elle avait été battue ensuite dès le premier tour tant à Prague qu'à Washington avant de passer un tour Toronto la semaine dernière avant de chuter au deuxième.

Mertens, qui a perdu sa place de N.1 mondiale en double cette semaine et se retrouve N.4, dispute aussi le double dans l'Ohio en compagnie de sa partenaire habituelle la Russe Veronika Kudermetova (WTA 5) avec qui elle compose la première tête de série. Elles étaient à ce titre dispensées de premier tour et rencontreront un peu plus tard dans la journée en huitièmes de finale la Tchèque Marie Bouzkova (WTA 41 en double) et l'Allemande Laura Siegemund (WTA 44).