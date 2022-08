Coric bondit de 123 places au classement ATP après sa victoire à Cincinnati, David Goffin toujours 62e

Vainqueur de son premier Masters 1000, le Croate de 25 ans, qui fut 12e mondial en 2018, a effectué dans l'Ohio un retour au premier plan saisissant après une opération à l'épaule l'an dernier qui l'a fait descendre dans les profondeurs du classement. Dans le nouveau classement ATP publié lundi, il est passé de la 152e à la 29e place.

Tombeur de Rafael Nadal au 2e tour, Coric s'est imposé 7-6 (7/0), 6-2 face à Stefanos Tsitsipas en finale de "Cincy". Le Grec passe lui de la 7e à la 5e position, tandis que le Norvégien Casper Ruud effectue le chemin inverse.

Si le top 4 n'a pas changé, avec dans l'ordre le Russe Daniil Medvedev, l'Allemand Alexander Zverev et les Espagnols Rafael Nadal et Carlos Alcaraz, le Canadien Felix Auger-Aliassime passe de la 9e à la 8e place et le Britannique Cameron Norrie du 11e au 9e rang.

Côté belge, David Goffin, sorti au 1er tour des quatre tournois qu'il a disputés sur le sol américain, pointe toujours au 62e rang. Zizou Bergs, 155e, perd une place, Michael Geerts, 233e, en perd deux.

En double, Sander Gillé est Joran Vliegen sont tous les deux en progrès. Le premier est 69e (+3), le second 90 (+1).

Elise Mertens (32e) grimpe d'une place au classement WTA

Elise Mertens a gagné une place au classement WTA publié lundi. La joueuse belge passe de la 33e à la 32e place du classement. C'est la Polonaise Iga Swiatek qui trône toujours en tête du tennis mondial. À quelques jours de l'US Open, dont les qualifications commencent cette semaine, Swiatek garde la tête du classement WTA devant l'Estonienne Anett Kontaveit et la Grecque Maria Sakkari. L'Espagnole Paula Badosa et la Tunisienne Ons Jabeur complètent le top cinq. Un seul changement dans le top dix : la Biélorusse Aryna Sabalenka se hisse à la sixième place een prenant la place de la Roumaine Simona Halep (7e).

La semaine dernière, Mertens s'est inclinée face à la Française Caroline Garcia en huitième de finale du tournoi WTA 1000 de Cincinnati. Lauréate du tournoi alors qu'elle était issue des qualifications, Garcia effectue un bond au classement en passant de la 35e à la 17e place.

En double, Mertens remonte de deux places pour atteindre la deuxième place du classement derrière l'Américain Cori 'Coco' Gauff

Alison Van Uytvanck, qui souffre de maux de dos et qui n'a pas joué depuis un certain temps, reste deuxième joueuse belge avec sa 42e place. Maryna Zanevska (-1) est 98e, Greet Minnen (-) est 109e et Ysaline Bonaventure (-2) est désormais 151e.