Accusée par Nick Kyrgios d'être ivre durant la finale de Wimbledon, la spectatrice le poursuit en justice

Déjà empêtré dans une affaire d'agression envers son ancienne petite amie Chiari Passari, dont il devra répondre le 4 octobre prochain devant le tribunal de Canberra, Nick Kyrgios voit un nouveau dossier judiciaire s'ouvrir à son encontre.

Une dénommée Anna Palus poursuit en effet l'Australien pour diffamation. Cette dernière n'est autre que la spectatrice que le joueur a accusée d'être "follement ivre" et d'avoir "l'air d'avoir bu au moins 700 verres" lors de la finale du dernier Wimbledon, en juillet, face à Novak Djokovic.

"Non seulement cela a causé des dommages considérables ce jour-là, entraînant mon évacuation temporaire du stade, mais la fausse allégation de M. Kyrgios a été diffusée et lue par des millions de personnes dans le monde, causant à moi et à ma famille des atteintes et une détresse très importants", détaille-t-elle dans un communiqué diffusé par ses avocats et repris par Reuters Sports.

Elle y précise qu’elle espère que le sportif proposera une résolution rapide à cette affaire, sans quoi elle s’engage à l’obtenir devant la Haute Cour, et que tous les dommages et intérêts qu’elle pourrait gagner seront reversés à une association caritative.