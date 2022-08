Accueil Sports Tennis Cinq joueurs en lutte pour la place de n° 1 mondial à l'US Open Rafael Nadal est le mieux placé devant Medvedev, Tsitsipas, Alcaraz et Ruud. Christophe Verstrepen Journaliste tennis



©AFP

En plus du Russe, Rafael Nadal, Stefanos Tsitsipas, Carlos Alcaraz et Casper Ruud seront à la lutte pour monter sur le trône de l’ATP. Et le mieux placé pour atteindre cet objectif sur la ligne de départ de Flushing Meadows se nomme Rafael Nadal. Absent la saison dernière aux USA, le Majorquin n’aura aucun point à défendre, contrairement à Medvedev qui en a 2 000. Ce qui veut dire que sans tenir compte des performances qui...