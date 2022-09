Spécialiste Tennis et Hockey

Nuit à l'US Open: incroyable Serena Williams, décevante Grèce, encore un top 10 au tapis et plus qu'une Belge en lice

Quel exploit ! Serena repousse encore les limites

Serena Williams n’a jamais été une joueuse comme les autres. Alors qu’elle dispute son dernier tournoi, elle a repoussé un peu plus ses limites. Au deuxième tour de l’US Open, elle s’est offert le scalp de la deuxième joueuse mondiale, Anett Kontaveit sur le score de 7-6, 2-6, 6-2 au prix d’un effort de 2h27. Elle a également envoyé un signal à ses prochaines concurrentes qui la craignent davantage qu’il y a quelques jours. Pour se hisser au 3e tour, Serena a proposé des passages grandioses dans son match. Elle ne parvient plus à produire un match de haut niveau du premier au dernier point, mais elle a retrouvé cette détermination qui lui permet de serrer le jeu aux moments essentiels. La Lauréate de 23 levées du Grand-Chelem s’est ouvert le tableau. Au 3e tour, elle affrontera Alja Tomljanovic qui a sorti à l’US Muchova et Rodina.

Le premier set face à Kontaveit a tenu le public en haleine tant il était indécis. Serena a remporté 48 points contre 47 pour l’Estonienne. Les 30.000 supporters ont également joué le rôle ce qui n’a pas décontenancé la numéro deux mondiale. Dans le deuxième set, Kontaveit a repris le contrôle, mais le service de Serena était un atout très précieux pour l’Américaine qui a trouvé les ressources pour chiper la manche décisive.

La reine n’a pas encore abdiqué. Jusqu’où peut-elle aller ? Même elle ne le sait pas.

Murray, une première depuis six ans

Andy Murray va bien. Il a retrouvé le chemin du 3e tour d’un Grand-Chelem pour la première fois depuis 6 ans. A Flushing Meadows, il a battu au 2e tour le jeune Emilio Nava (20 ans) 5-7, 6-3, 6-1, 6-0. Le 203e joueur mondial a craqué face à l’expérimenté britannique. Murray n’a pas concédé la moindre balle de break dans les 3 dernières manches. Il attend désormais l’Italien Matteo Berrettini au 3e tour

Ce n’était pas l’année grecque à l’US Open

Après le naufrage de Stefanos Tsitsipas dès le premier tour, la Grèce a pleuré l’élimination précoce de Maria Sakkari dès le tour suivant. Sakkari perd gros car elle défendait les points de sa demi-finale de l’an passé. Elle a subi la loi de la Chinoise Xiju Wang 3-6, 7-5, 7-5. La 3e mondiale avait pourtant pris le premier set face à la lauréate de l’US Open junior en 2018. Wang montrait même des limites au service avec 12 doubles fautes. Mais,les doutes ont miné le jeu de la Grecque qui a multiplié à son tour les fautes directes. Elle a à chaque fois été breakée à 6-5.

Zanevska éliminée, il ne reste plus que Van Uytvanck en lice côté belge

La joueuse belge, 97e mondiale, s'est inclinée en deux sets 6-2, 6-2 face à la Russe Veronika Kudermertova, 18e mondiale et tête de série N.18. Maryna Zanevska, 29 ans, disputait l'US Open pour la deuxième fois de sa carrière. Lors de sa première participation en 2014, elle avait été sortie au premier tour par l'Américaine Shelby Rogers. Il ne reste plus qu'une seule joueuse belge en lice en simple dames: Alison Van Uytvanck (WTA 43), qui affrontera au deuxième tour la Française Clara Burel (WTA 131). Elise Mertens, 33e mondiale et tête de série N.32, a été éliminée par la Roumaine Irina-Camelia Begu (WTA 42) mardi au premier tour. Greet Minnen (WTA 110) a elle été sortie d'entrée par l'Américaine Sloane Stephens (WTA 51). Chez les messieurs, David Goffin, 62e mondial, a lui aussi pris la porte d'entrée. Le Liégeois s'est incliné 3-6, 7-5, 6-4, 3-6, 7-6 (11/9) face à l'Italien Lorenzo Musetti (ATP 30) mardi.

La finaliste 2021 éliminée…

Après la lauréate de l’an passé, l’US Open a perdu la finaliste dès le deuxième tour. Leylah Fernandez, qui avait été si incroyable il y a 12 mois, n’a rien pu faire face à Liudmila Samsonova (6-3, 7-6 (3). A 23 ans, Samsonova a été remporté deux titres en 2022. Elle a pu compter sur son puissant service (zéro double faute, 11 aces et 80 % de points gagnants sur sa première balle).

Nouvelle désillusion pour Felix Auger-Aliassime

Il est encore jeune (22 ans). Mais, il a déjà disputé 14 Grands Chelems avec comme meilleur résultat sa demi-finale l’an passé à New-York. En plus, le Canadien figure dans le top 10. Il était dès lors naturel de l’imaginer être présent en deuxième semaine. Il n’en sera rien. Il a pris une leçon en trois sets donnée par l’Anglais Jack Draper (ATP 53). FAA, entraîné par Toni Nadal, sortira du top 10.

Le point sur les deux top 10

Du côté de l’ATP, Alexander Zverev et Novak Djokovic n’étaient pas alignés dans le tableau. Il reste donc Nadal, Medvedev, Alcaraz, Ruud, Norrie, Hurkacz et Rublev. Les trois éliminés se nomment Tsitsipas, Fritz et Auger Aliassime

Du côté de la WTA, il ne reste déjà plus que six filles du top 10 : Swiatek, Badosa, Jabeur, Pegula, Sabalenka et Gauff. Les éliminées à ce stade sont Kontaveit, Sakkari, Halep et Kasatkina.