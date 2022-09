US Open: la Bélarusse Azarenka bat l'Ukrainienne Kostyuk sans incident

Le seul signe d'une éventuelle tension est apparu lorsque, au lieu de se serrer la main, les deux joueuses, sans un véritable regard l'une pour l'autre, ont entrechoqué leur raquette - geste instauré en période de Covid -, à l'issue de la partie, durant laquelle un drapeau ukrainien a été très brièvement déployé dans les gradins.

L'ancienne N.1 mondiale, triple finaliste du Majeur new-yorkais, sera opposée au prochain tour à l'Espagnole Paula Badosa (4e) ou à la Croate Petra Martic (54e).

Azarenka, double lauréate de l'Open d'Australie (2012, 2013), a été bien plus solide et régulière dans les échanges que sa rivale, agressive mais bien trop fautive (29 erreurs directes contre 14) pour espérer un autre résultat.

La confrontation Azarenka-Kostyuk s'inscrivait dans un contexte très tendu entre joueuses et joueurs ukrainiens d'un côté, russes et bélarusses de l'autre, depuis six mois que dure le conflit.

Le Bélarus est un proche allié de la Russie et a permis à Moscou d'utiliser son territoire pour lancer des attaques en Ukraine.

Raison pour laquelle de nombreux joueurs ukrainiens, dont Kostyuk, souhaitent que les Russes et Bélarusses soient interdits de compétition. Cette décision, seuls les organisateurs du tournoi de Wimbledon l'ont prise, cet été, contrairement aux autres Majeurs et tournois des circuits ATP et WTA qui autorisent Daniil Medvedev, Aryna Sabalenka et consort à jouer, mais sans mention de leur pays et sans drapeau.

Le week-end dernier, Azarenka a été écartée d'un tournoi exhibition organisé à la veille de l'US Open dans le but de collecter des fonds pour l'Ukraine. Kostyuk notamment s'était insurgée contre sa présence à cet événement caritatif, entraînant le rétropédalage des organisateurs.