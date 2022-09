Un très bon Tiafoe sort Nadal en huitièmes de finale de l'US Open

Vainqueur cette saison de l’Australian Open et de Roland-Garros, Rafael Nadal n’ajoutera pas un troisième Grand Chelem à son palmarès en 2022.

En manque de préparation avant d’arriver à New York suite à une blessure à l’abdomen contractée à Wimbledon, l’Espagnol n’a pu réaliser un nouveau miracle. En huitième de finale, face à un Frances Tiafoe très percutant et très régulier, le Majorquin a manqué de punch et d’énergie, mais surtout de rythme et de repères pour rejoindre les quarts de finale. Face à l’Américain, Rafael Nadal s’est incliné en quatre sets : 6-4, 4-6, 6-4, 6-3.

Malgré ce revers, seulement le cinquième cette saison, l’homme aux 22 titres dans les Majeurs pourrait redevenir numéro un mondial au terme du tournoi si Carlos Alcaraz (qui jouait Cilic la nuit dernière) ou Casper Ruud (qui défiera Berrettini ce mardi) n’atteint pas la finale de l’Us Open.