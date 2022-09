Accueil Sports Tennis Iga Swiatek - Ons Jabeur: la gestion des émotions au centre d’une vraie affiche en finale de l'US Open Les deux meilleures joueuses de la saison vont en découdre à New York. Christophe Verstrepen Journaliste tennis



©Montage

Alors que depuis des mois le tennis féminin ne suit aucune logique avec des résultats qui rendent fous les bookmakers, la finale dames de l’US Open 2022 va voir s’affronter les deux joueuses les plus régulières de la saison. Samedi soir (22 h en Belgique) sur le court Arthur Ashe, on retrouvera d’un côté du filet la numéro un mondial, Iga Swiatek, lauréate du dernier Roland-Garros, et de l’autre, Ons Jabeur, deuxième joueuse au ranking de la Race et finaliste du dernier Wimbledon. Une...