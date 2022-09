Alison Van Uytvanck met un terme à sa saison

Alison Van Uytvanck a annoncé mettre un terme à sa saison en raison de problèmes de dos, même si la nouvelle numéro 1 belge va "essayer de disputer la Billie Jean King Cup" avec la Belgique en novembre. Alison Van Uytvanck, 29 ans, 42e mondiale, a été éliminée au deuxième tour de l'US Open par la Française Clara Burel, mais était surtout préoccupée par des douleurs au dos.

Lundi sur les réseaux sociaux, elle a annoncé mettre un terme à sa saison. "J'ai tout fait pour être prête autant que possible pour l'US Open et je suis fière d'avoir fait ça avec mon équipe. Mais malheureusement mon dos me cause toujours des problèmes et j'ai décidé de mettre un terme à ma saison maintenant pour préparer la suivante. Je vais essayer d'être prête pour la Fed Cup avec la Belgique".

La Belgique est en effet engagée dans la Billie Jean King Cup du 8 au 13 novembre dans un groupe avec l'Australie et la Slovaquie à Glasgow.

Alison Van Uytvanck est devenue lundi au classement WTA la nouvelle numéro 1 belge, 42e mondiale, au détriment d'Elise Mertens, 43e joueuse du monde désormais.