Accueil Sports Tennis Gilles-Arnaud Bailly va découvrir l'ambiance de la Coupe Davis: "Je vais vivre une semaine tout simplement exceptionnelle" Tout récent finaliste de l’US Open juniors, Gilles-Arnaud Bailly a rejoint l’équipe de Johan Van Herck à Hambourg. Christophe Verstrepen Journaliste tennis



©BELGA

En plus de David Goffin, Zizou Bergs, Michael Geerts, Sander Gillé et Joran Vliegen, deux nouveaux visages sont apparus ce lundi dans le groupe belge. Les deux juniors, Alexander Blockx et Gilles-Arnaud Bailly, ont rejoint Hambourg via Varsovie après la fin de l’US Open...