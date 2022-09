Coupe Davis: Zizou Bergs battu par Struff, la Belgique menée contre l'Allemagne

La Belgique est menée 1 victoire à 0 contre l'Allemagne après la défaite 6-4, 7-6 (11/9) de Zizou Bergs, 134e joueur mondial, contre Jan-Lennard Struff (ATP 132) lors du premier match comptant pour la deuxième journée du groupe C de la Coupe Davis de tennis, vendredi, à Hambourg. La rencontre a duré 2 heures et 5 minutes.

La rencontre commençait par un festival de breaks: trois en faveur de Struff et deux en faveur de Bergs. Et dans le sixième jeu, Bergs manquait trois occasions pour prendre une nouvelle fois le service de son adversaire, ce qui permettait à Struff de mener 4-2. A 5-3, sur son service, Bergs sauvait trois balles de set, mais il cédait dans le jeu suivant: 6-3.

Le deuxième set connaissait un tout autre scenario car aucun joueur ne parvenait à faire le break. Bergs héritait de deux balles de set à 4-5 puis de trois nouvelles balles de set à 5-6, mais Struff tenait bon. Au jeu décisif, Struff manquait deux balles de match, à 6/5 et 8/7, et Bergs gaspillait deux occasions de revenir à une manche partout, à 6/7 et 7/9. Finalement, Struff émergeait 11/9, offrant le premier point à l'Allemagne. Battus 3-0 par l'Australie dans leur premier match, les Belges doivent s'imposer pour espérer accéder à la phase à élimination directe, réservée aux deux premiers de chacun des quatre groupes. Victorieuse 2-1 de la France dans son premier match, l'Allemagne sera qualifiée en cas de succès Le deuxième duel opposera Oscar Otte (ATP 52) à David Goffin (ATP 62).