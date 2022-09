Coupe Davis: David Goffin renverse Oscar Otte et permet à la Belgique de revenir à égalité face à l'Allemagne

David Goffin (ATP 62) a battu Oscar Otte (ATP 52) 3-6, 7-6 (9/7), 6-3 et permis à la Belgique de revenir à égalité une victoire partout contre l'Allemagne dans le match de la deuxième journée du Groupe C de la Coupe Davis, vendredi, à Hambourg. Le N.1 belge a notamment sauvé deux balles de match avant de s'imposer en 2 heures et 8 minutes. La rencontre débutait par un break de Goffin suivi d'un débreak d'Otte. L'Allemand prenait le service du Belge à 2-3 et s'envolait vers le gain de la première manche 3-6.

Le deuxième set se poursuivait jusqu'au jeu décisif, car aucun des deux joueurs ne réussissait à faire le break. Goffin repoussait deux balles de match d'Otte, à 5/6 et 6/7, et revenait à égalité une manche partout (9/7).

Dans le set décisif, Goffin réussissait le break pour mener 3-2. Le Liégeois avait ensuite deux balles de 5-2 sur le service de son adversaire, mais ne les concrétisait pas. Sur la mise en jeu suivante d'Otte, Goffin concluait la partie 6-3.

Plus tôt dans la journée, Zizou Bergs (ATP 134) s'était incliné 6-4, 7-6 (11/9) contre Jan-Lennard Struff (ATP 132).

Le double va décider de l'issue de cette rencontre. Sander Gillé (ATP 78 en double) et Joran Vliegen (ATP 90 en double) rencontreront Kevin Krawietz (ATP 29 en double) et Tim Pütz (ATP 8 en double).

Battus 3-0 par l'Australie dans leur premier match, les Belges doivent s'imposer pour espérer accéder à la phase à élimination directe, réservée aux deux premiers de chacun des quatre groupes. Victorieuse 2-1 de la France dans son premier match, l'Allemagne sera qualifiée en cas de succès.