David Goffin (ATP 62) a battu Benjamin Bonzi (ATP 53) 6-3, 5-7, 6-3 en 2 heures et 18 minutes, samedi, à Hambourg dans le deuxième match de la dernière journée de la Coupe Davis.

Coupe Davis : David Goffin se joue de Benjamin Bonzi et égalise pour la Belgique contre la France

Dans le premier set, Goffin perdait son service dans le troisième jeu, mais débreakait aussitôt. Il faisait ensuite le break pour mener 4-2 et s'en allait gagner la première manche 6-3.

Dans le deuxième set, Goffin faisait le break pour mener 2-1. A 5-4, il pouvait servir pour le gain du match, mais concédait un débreak à Bonzi. Le Français s'adjugeait aussi les deux jeux suivants (5-7) et revenait à une manche partout.

Goffin ne se démoralisait pas et prenait le service de son adversaire dès le premier jeu du set décisif. Il réussissait un nouveau break pour mener 4-1. Bonzi revenait à 4-2 dans la foulée puis à 4-3. Mais Goffin ne tremblait pas, s'adjugeait les deux jeux suivants et l'emportait 6-3 sur sa deuxième balle de match.

Dans le premier match de la journée, Michael Geerts (ATP 268) a été battu 6-3, 6-3 par Richard Gasquet (ATP 79).

Le dernier duel opposera le double belge Sander Gillé (ATP 78 en double) et Joran Vliegen (ATP 90 en double) à la paire formée par Nicolas Mahut (ATP 27 en double) et Arthur Rinderknech (ATP 144 en double).

Après ses défaites 3-0 contre l'Australie et 2-1 contre l'Allemagne, la Belgique est déjà éliminée. La France, battue 2-1 tant par l'Allemagne que par l'Australie, n'a aussi plus rien à espérer. Allemands et Australiens s'affronteront dimanche pour la première place du groupe.

Les deux premiers de chacun des quatre groupes accèdent à la phase à élimination directe, organisée du 22 au 27 novembre à Malaga.