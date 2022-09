"Historique et inoubliable": Nadal va jouer avec Federer pour son dernier match

Jouer aux côtés de Roger Federer le dernier match de sa carrière, en double vendredi lors de la Laver Cup, sera "un moment historique" et "inoubliable", a estimé Rafael Nadal jeudi. "Faire partie de ce moment historique sera quelque chose d'incroyable et d'inoubliable", a expliqué l'Espagnol en conférence de presse.

Quelques minutes plus tôt, les organisateurs avaient confirmé que, comme il le souhaitait, le champion suisse aux vingt trophées en Grand Chelem allait terminer sa carrière aux côtés de son plus grand rival, vendredi soir.

La paire helvético-espagnole, qui représentera l'Europe dans ce match contre le Reste du Monde, à Londres, jusqu'à dimanche, sera opposée à un duo 100% américain composé de Jack Sock et Frances Tiafoe.

"Je suis super excité et j'espère qu'on passera un bon moment et qu'on gagnera le match, on verra. J'espère que la foule nous supportera énormément", a glissé le Majorquin qui a laissé transparaître l'émotion qui l'habite déjà avant les adieux à son rival.

"Ce sera un type de pression différent, après tous les moments formidables qu'on a partagés sur et en dehors du terrain", a-t-il reconnu.

"Demain ce sera un moment spécial, mais (ce sera) aussi difficile de tout gérer, tout particulièrement pour lui, cela ne fait aucune doute, mais pour moi aussi", a poursuivi le Majorquin.

"C'est l'un des joueurs, si ce n'est le joueur, le plus important dans ma carrière, et je suis très reconnaissant de pouvoir jouer avec lui", a-t-il souligné.