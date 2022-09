Ce moment que vous avez peut-être loupé après le dernier match de Roger Federer

Avec 103 titres sur le circuit ATP, dont 20 en Grand Chelem, 310 semaines en tête du classement, dont 237 d'affilée lors de sa plus longue période de règne, l'empreinte du "roi" Federer sur le tennis n'est pas près de s'estomper.

Hier à Londres, Roger Federer a disputé son dernier match en tant que professionnel. Une balle de match pour Sock et Tiafoe, faire-valoir du soir. Un match perdu. Puis beaucoup de larmes. Des larmes de Roger. Des larmes de sa famille, de ses fans. Et celles de Rafa, son éternel rival et, pour cette dernière danse, coéquipier aussi attentif que nerveux.

Rapidement après la balle de match, Rafael Nadal s'est éclipsé. Planqué derrière le banc avec les autres membres de la Team Europe, il a laissé la scène et le moment à Roger Federer.

>>Revivez les adieux de Roger Federer en vidéo

Un moment unique

Au milieu de toute cette émotion, certains fans et téléspectateurs ont loupé un moment tout particulier. Celui où les deux coéquipiers se consolent l'un l'autre. Les larmes - de joie comme l'a précisé Roger Federer - leur donnent vingt ans de plus à tous les deux. Les champions se tiennent la main. La photo fait le tour de la toile. Elle est déjà iconique.