L'Américain Brandon Nakashima enlève son premier titre ATP à San Diego

L'Américain, 69e joueur mondial et 5e tête de série, a battu un autre Américain Marcos Giron (ATP 58), 3e tête de série, 6-4 et 6-4. la finale a duré 1 heure et 24 minutes. Nakashima enlève à 21 ans son premier titre après avoir perdu ses deux premières finales en 2021 dans les ATP 250 de Los Cabos, au Mexique, et Atlanta. Giron, qui vit à San Diego, jouait à 29 ans sa première finale ATP.

Ce succès va propulser Nakashima à la 48e place mondial ce lundi, son meilleur classement à ce jour et conforté sa 6e place actuelle en vue d'une participation aux Next Gen ATP Finals, le Masters des meilleurs jeunes joueurs en fin de saison à Milan.