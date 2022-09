Roger Federer revient sur son moment avec Rafael Nadal à la Laver Cup: "Je n'oublierai jamais ce qu'il a fait pour moi"

L'image a fait le tour du monde et a fait verser une petite larme à des millions de fans de tennis : les deux légendes de la petite balle jaune, Roger Federer et Rafael Nadal, en pleurs et main dans la main, pour ce qui constitue les derniers instants de la carrière professionnelle du Suisse.

Un peu plus d'une semaine après ce match de Laver Cup, l'homme aux vingt titres du Grand Chelem est revenu sur ce dernier match dans une interview accordée au New York Times. Et tout n'a pas été simple pour réunir les deux légendes à la Laver Cup.

Federer souhaitait vraiment jouer cette dernière rencontre avec Nadal mais celui-ci devait jongler avec des problèmes familiaux et la grossesse difficile de sa femme. "Je l'ai appelé juste après l'US Open, juste pour l'informer de ma retraite", se souvient le Suisse qui l'a directement prévenu de son intention de jouer un dernier match, si son état physique le lui permettait."Je lui ai dit : 'je te tiens au courant. Tu me dis comment vont les choses à la maison. Et on se reparle." Mais saisissant l'importance du moment, Nadal a directement rassuré son ami, lui assurant de faire tout son possible pour venir jouer à ses côtés.

"Cela montre encore une fois combien on compte l'un pour l'autre et combien on se respecte", a continué Federer qui ne pouvait rêver de meilleurs adieux."Je crois que ça s'est terminé encore mieux que ce que je pouvais imaginer. Rafa a fait un effort incroyable et bien sûr, je n'oublierai jamais ce qu'il a fait pour moi à Londres."

L'ancien numéro un mondial est ensuite revenu sur le moment particulier entre les deux hommes, à la fin de la rencontre : "Je l'ai juste touché et je suppose que c'était peut-être un merci secret..." Si cet instant a fendu le cœur de nombreux supporters, il est également d'une importance toute particulière pour Federer."J'espère obtenir un jour les photos parce qu'elles signifient beaucoup pour moi."