La reprise a déjà sonnée pour Alcaraz: "Je veux rester longtemps au sommet, comme le Big 3" Carlos Alcaraz va reprendre la compétition avec ambition et pression… Christophe Verstrepen Journaliste tennis



©BELGA

Après un dernier mois de folie où il a remporté le premier Grand Chelem de sa carrière à l'US Open tout en devenant le plus jeune numéro un mondial de l'histoire du tennis, Carlos Alcaraz, qui a enchaîné son parcours à New York par la Coupe Davis, a enfin pu profiter d'un peu de calme et de repos auprès des siens cette semaine. Ce qui lui a permis de prendre un peu de recul par rapport à ses récentes performances : "La semaine après l'US Open, j'ai...