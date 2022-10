Pourquoi Roger Federer ne sera pas mis à l'honneur au tournoi de Bâle

Roger Federer a fini en larmes lors de l'annonce de sa fin de carrière et bien plus encore lors de son dernier match. C'était lors du double avec Rafael Nadal, lors de la dernière édition de la Laver Cup. L'histoire aura retenu le 23 septembre dernier comme date historique à laquelle Roger Federer faisait ses adieux au monde du tennis. Non sans une grande émotion.

Tellement grande que le joueur suisse n'est pas encore prêt à revivre ça.

C'est pourquoi, il a décidé de ne pas prendre part au tournoi de Bâle. En effet, bien qu'invité, Roger Federer a préféré faire l'impasse, préférant ne pas revivre une si forte émotion peu de temps après Londres.

"Je remercie le tournoi de m’avoir invité, mais j’essaye encore d’absorber tout ce qui s’est passé récemment. Célébrer à la maison doit être un moment très spécial et le tournoi arrive trop vite après Londres”, explique Federer dans un communiqué. “J’ai énormément de très bons souvenirs à Bâle et j’espère que le tournoi restera l’un des grands événements de la saison de l’ATP”.

Il semblerait que les adieux de Federer au tennis suisse auront bien lieu au tournoi de Bâle, mais pas cette année. "Roger est l’un des plus grands joueurs de l’histoire du tennis. L’honorer lors de notre tournoi sera très spécial. On aimerait célébrer l’impact qu’il a eu durant toutes ces années sur le tournoi, mais nous comprenons qu’il a besoin de plus de temps après la fantastique fin de carrière qu’il a vécue”, a commenté Roger Brennwald, le directeur du tournoi.