Elina Svitolina et Gaël Monfils parents de leur premier enfant

Les deux joueurs de tennis, mariés en juillet 2021, ont annoncé l'arrivée de leur petite fille Skaï sur les réseaux sociaux. "Mesdames messieurs, faites un accueil chaleureux à Skaï Monfils", a écrit l'Ukrainienne, ancienne 3e mondial. "Je ne remercierai jamais assez mon mari de vivre ce moment inoubliable avec moi."

"J'ai eu la nuit la plus spéciale de ma vie et elle s'est terminée par le plus beau des cadeaux. Elina a été forte et courageuse. Je ne peux que remercier ma femme et Dieu pour ce moment spécial. Bienvenue au monde ma petite princesse SKAÏ", a écrit Monfils, 36 ans et 38e mondial.