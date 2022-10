Goffin, prudent avant son entrée en lice à l’European Open: “Ce n’est pas encore top top”

Dimanche compliqué dans le clan belge en marge de l'European Open qui débute ce lundi. Tant Ruben Bemelmans, qui espérait mettre un point final à sa carrière individuelle sur ses terres, que Yannick Mertens (ATP 840) et le jeune Alexander Blockx (ATP 1 531) ont été sortis en qualifications. Résultat ? Ils ne seront que trois dans le tableau principal. L'un d'eux est déjà assuré de passer au 2e tour. David Goffin (ATP 58), qui va reprendre la compétition mardi après avoir déclaré forfait à Florence en raison d'un état grippal, sera opposé à Gilles-Arnaud Bailly (ATP 1 185). Ce dernier, affilié au TC Visé, va disputer son premier tournoi ATP. "Un match de rêve", comme il l'a déclaré.

De son côté, le n°1 belge est revenu ce dimanche sur son forfait de la semaine dernière. "C'était impossible de jouer à Florence. J'ai été cloué au lit pendant plusieurs jours. Je me suis aussi retiré du tournoi pour me reposer et préparer Anvers. J'ai fait plusieurs tests Covid, qui ont tous été négatifs. Je récupère, ce n'est pas encore top top. J'ai pu recommencer à m'entraîner hier, c'est déjà positif. Je peux retaper la balle. J'espère pouvoir encore monter en intensité aujourd'hui (lisez dimanche) et ce lundi. J'espère que j'aurai récupéré du souffle d'ici mardi."

Et le Liégeois d'évoquer son adversaire de 17 ans, finaliste à Roland-Garros et à l'US Open Juniors. "On a fait connaissance pendant la Coupe Davis, raconte le natif de Rocourt. C'est un tout jeune espoir du tennis belge. J'espère qu'il arrivera très haut. Il a du potentiel, il est déjà très bon en juniors. Il a fait deux finales de Grand Chelem chez les juniors. Ce n'est que du positif pour lui d'avoir une wild-card ici. J'espère qu'il ira loin sur le circuit ATP, mais peut-être pas tout de suite…"

Le Liégeois a ensuite évoqué sa situation. "Je sais que mon tennis est là et qu'en ayant un peu de confiance et quelques matchs, ça va tout de suite un peu mieux. J'espère donc que ça va commencer par une victoire contre Gilles-Arnaud et que je vais pouvoir monter en puissance au cours de la semaine."