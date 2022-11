Djokovic, ambitieux avant son entrée en lice à Paris: "Je veux écrire l’histoire du tennis"

Vainqueur des tournois de Tel-Aviv et d’Astana le mois dernier pour assurer sa qualification pour le Masters de fin de saison, Novak Djokovic a réussi son entrée à Paris dans un match avec peu de rythme face au spécialiste franco-américain du service-volée, Maxime Cressy (7-6, 6-4). Dans la capitale française, le Serbe a confirmé toutes ses ambitions.

"Il y a de nombreux facteurs à prendre en compte dans la discussion sur le meilleur de l’histoire, alors je laisse le soin aux autres d’en parler. Mais comme je l’ai dit, je suis très motivé à l’idée d’entrer dans l’histoire de ce sport. J’ai l’ambition de gagner les plus grands titres. Je suis très heureux et honoré d’être en mesure d’écrire l’histoire de notre sport en ce moment, c’est ma plus grande motivation. Égaler le record de Roger Federer au Masters est l’un de mes objectifs, mais il reste encore deux semaines. En ce moment, je suis ici à Bercy, qui est l’un des grands tournois du circuit."

Dans une saison marquée par des interdictions de jouer dans certains pays à cause de son statut de non vacciné au Covid-19, l’ancien numéro un mondial a parfois connu des problèmes de motivation.

"Vous devez faire d’énormes sacrifices et être entièrement dédié au sport pour vous maintenir au plus haut niveau. La vie d’un joueur de tennis n’est pas facile car tu passes tout ton temps dans un avion et dans des hôtels mais pas à la maison. Et avec les enfants, c’est encore plus difficile. Comme tout le monde, il y a des jours où je ne me sens pas motivé avec une raquette entre les mains. Mais chaque jour je cherche l’inspiration pour améliorer mon jeu et c’est ce qui me permet de continuer à jouer sur le circuit professionnel après 20 ans."

Le natif de Belgrade a aussi avoué au micro de Marion Bartoli lors d’une interview à RMC que son succès à Wimbledon lui a fait du bien.

"Pour différentes raisons, cette victoire est intervenue à un moment très important de ma carrière. C’était le tournoi de mes rêves. Quand j’étais jeune, je rêvais de gagner ce tournoi, c’est le plus gros tournoi de notre sport. C’est le seul tournoi qui a réussi à maintenir cette tradition et cette culture du tennis à l’ère moderne qui donne plus de privilèges aux sponsors. Après Wimbledon, j’ai retrouvé mon équilibre mental. Cette année m’a mis à l’épreuve, j’ai rencontré de nombreuses difficultés en dehors du court et cela a affecté mon tennis. Après Wimbledon, je me sentais beaucoup mieux sur le court et j’ai trouvé le niveau que je recherchais."