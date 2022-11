Djokovic évoque la Next Gen: "Je vais leur botter les fesses aussi longtemps que possible"

Après son entrée en lice à Paris, où il vient de battre Maxime Bercy, Novak Djokovic a évoqué la Next Gen.

“D’abord, j’ai une très bonne relation avec eux. J’ai du respect pour tous les joueurs de tennis et particulièrement pour ceux qui atteignent les sommets de notre sport parce que je sais ce que ça implique en termes de sacrifices, de dévouement. C’est inévitable après 15 ans de domination de Federer, Nadal, moi-même, Murray... Je pense que c’est très bon pour le tennis de voir quelqu’un comme Alcaraz devenir numéro un mondial et gagner l’US Open. De voir Rune, Sinner, etc.”, confie-t-il à Eurosport.

Le Serbe est d'ailleurs très optimiste pour l'après Federer-Nadal-Djokovic. “Beaucoup de gens sont inquiets pour l’avenir du tennis après notre génération. Est-ce que les gens continueront à regarder? On a parlé d’âge d’or pour nous, mais Borg-McEnroe, c’était aussi un âge d’or. Sampras-Agassi également. D’autres vont arriver et, aussi difficile que cela puisse paraître, je pense que c’est possible que nos records soient battus à l’avenir. Alcaraz est clairement quelqu’un qui peut dominer le tennis dans les années à venir. Donc tout ça, c’est très bon. Mais nous, les vieux, sommes toujours là”.

Et il ne sera pas question de se laisser faire par la nouvelle garde de la petite balle jaune: "Je vais faire en sorte de botter leurs fesses aussi longtemps que possible. Ils me botteront les fesses de temps en temps mais, je l’espère moins souvent que je ne botterais les leurs”.