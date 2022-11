WTA Finals: Elise Mertens et la Russe Veronika Kudermetova remportent le titre en double

Elise Mertens (WTA 9 en double) et sa partenaire russe Veronika Kudermetova (WTA 5 en double) ont remporté le double des WTA Finals. Lundi, à Fort Worth (Texas), le duo belgo-russe, tête de série N.4, s'est imposé en finale face aux Tchèques Barbora Krejcikova (WTA 4 en double) et Katerina Siniakova (WTA 1 en double), têtes de série N.1 et tenantes du titre, sur le score de 6-2, 4-6, 11-9 en une heure et 42 minutes de jeu.