Masters: Tsitsipas vient à bout de Medvedev, qui est éliminé

Le Grec Stefanos Tsitsipas, troisième joueur mondial, est venu à bout du Russe Daniil Medvedev (ATP 5) 6-3, 6-7 (11/13), 7-6 (7/1) dans le groupe rouge des ATP Finals, mercredi, à Turin. La rencontre a duré 2 heures et 22 minutes.

Dominateur du premier set 6-3, Tsitsipas devait concéder la deuxième manche au terme d'un jeu décisif palpitant: le Grec manquait trois balles de match et le Russe trois balles de set. Finalement, Medvedev émergeait 11/13 et revenait à un set partout.

Le troisième set semblait tourner à l'avantage de Medvedev, qui prenait le service de son adversaire pour mener 3-4 et menait encore 4-5 service à suivre. Tsitsipas parvenait à débreaker et revenait à 5 partout. Tsitsipas dominait le jeu décisif 7/1 et s'imposait.

Battu par Novak Djokovic (ATP 8) dans son premier match, Tsitsipas compte une victoire, comme Andrey Rublev (ATP 7). Les deux hommes s'affronteront vendredi pour une place en demi-finale

Plus tôt dans la journée, Djokovic avait validé son ticket pour le dernier carré grâce à une victoire 6-4, 6-1 sur Rublev.

Avec deux défaites, Medvedev est déjà éliminé.