Carlos Alcaraz : “Je n’arrive toujours pas à y croire”

Quand, le 11 septembre dernier, il a soulevé le trophée du vainqueur à l’US Open après avoir battu Casper Ruud (6-4, 2-6, 7-6, 6-3) tout en devenant le plus jeune n°1 mondial de l’histoire de l’ATP, Carlos Alcaraz a déclaré qu’un rêve était devenu réalité. Trois mois plus tard, l’Espagnol de 19 ans a toujours l’impression de rêver et cela même...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous