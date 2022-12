Petit rappel, l’United Cup se joue pour la première fois cette année. La compétition rassemble dix-huit équipes mixtes, composées de 3 ou 4 joueurs et 3 ou 4 joueuses. Il se déroule à Sydney, Brisbane et Perth, offre des points de classement et 15 millions de dollars de prix.

Celle de l’Australie perd donc un élément clé. Les joueuses et joueurs australiens ont appris le retrait de Kyrgios seulement quelques minutes avant de se présenter devant les journalistes, note le quotidien américain CNN.

Selon les informations données par les organisateurs de la compétition, Kyrgios s’est retiré pour cause de blessure. Il devait affronter le Britannique Cameron Norrie dans son premier match de simple jeudi dans le groupe D. Groupe dans lequel l’Australie croisera notamment l’Espagne de Rafael Nadal.

”Nous venons littéralement de l’apprendre il y a 10 minutes. Nous allons de l’avant maintenant", a déclaré la co-capitaine Sam Stosur aux journalistes.

Alex de Minaur, qui occupe désormais le poste de numéro 1 masculin de l’équipe d’Australie, préfère se concentrer sur l’événement à venir. “Je pense que ce serait bien si nous parlions simplement de cette grande équipe”, a-t-il déclaré. “Nous sommes tous ici, nous sommes tous heureux d’être ici, nous sommes sur le point de jouer un nouvel événement passionnant, quelque chose de nouveau pour nous tous – la United Cup”.

Kyrgios avait déjà choisi de ne pas faire partie de l’équipe australienne de Coupe Davis cette année.