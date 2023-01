Dans le deuxième match de la journée, David Goffin, 53e mondial, affrontera Stefanos Tsitsipas, 4e mondial. Mardi, Elise Mertens (WTA 29) sera opposée à Maria Sakkari (WTA 6) et Zizou Bergs (ATP 129) à Michail Pervolarakis (ATP 506) avant le double mixte qui opposera Goffin et Mertens à Tsitsipas et Sakkari.

Battue 3-2 par la Bulgarie dimanche, la Belgique doit s'imposer au moins 4-1 face à la Grèce pour espérer terminer à la première place du groupe et se qualifier pour le deuxième tour.