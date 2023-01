Elise Mertens en quête d'un nouveau titre à Hobart: "Me mettre dans une bonne dynamique pour l'Open d'Australie"

"Cela fait un petit temps que je n'ai plus disputé ce tournoi, mais je suis très heureuse d'être de retour", a-t-elle confié lors d'une conférence de presse lundi. "J'ai toujours eu de bonnes sensations. Je n'ai pas oublié que c'est ici que j'ai remporté mon premier titre WTA. Il y avait beaucoup de vent et j'étais très nerveuse, mais cela reste l'un des plus beaux souvenirs de ma carrière. En outre, cette victoire m'avait permis d'intégrer le Top 100, un cap très important pour les joueurs de tennis. Bref, que des bonnes vibrations qui, je l'espère, m'aideront cette année", a-t-elle souri.

Elise Mertens a entamé l'année en douceur avec une victoire en trois sets contre la modeste Bulgare Gergana Topalova, classée au-delà de la 300e place mondiale, et une défaite en deux sets contre la Grecque Maria Sakkari (WTA 6) lors de la United Cup la semaine dernière à Perth. La N.1 belge espère dès lors monter en régime en Tasmanie.

"Je veux me mettre dans une bonne dynamique pour aborder l'Open d'Australie. Arriver à Melbourne avec une bonne énergie", a-t-elle poursuivi. "C'est un tournoi très important dans le cadre de ma préparation et le but est clairement de gagner quelques matches. Je trouve que le plateau s'est étoffé par rapport aux éditions précédentes, car tout le monde veut jouer en début d'année. Et c'est tant mieux. J'ai envie d'aller loin et j'espère que je pourrai décrocher un nouveau titre. Je ne sais pas si ce sera possible, on ne sait jamais en tennis, mais je vais faire le maximum".