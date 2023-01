Open d'Australie: Zizou Bergs se hisse au 3e et dernier tour des qualifications

Le Limbourgeois, 129e joueur mondial et tête de série N.20 des qualifications, s'est imposé en trois sets 6-4, 3-6, 6-2 face au Chilien Tomas Barrios Vera (ATP 230) au terme de 2 heures et 6 minutes de jeu. Zizou Bergs, 23 ans, vise à Melbourne une deuxième participation à un tournoi du Grand Chelem, après avoir été éliminé au premier tour de Wimbledon l'an passé. Second Belge engagé en qualifications, Kimmer Coppejans (ATP 218) a été sorti d'entrée de jeu mardi. David Goffin (ATP 53) est lui déjà assuré de participer à cette première levée du Grand Chelem. (Belga)