Avec le forfait de Kyrgios, l’Australie se trouve de nouveaux chouchous

La journée de lundi avait plutôt mal débuté du côté de Melbourne Park, avec le forfait de Nick Kyrgios (ATP 21). La vedette locale, touchée au genou depuis une semaine, doit subir une arthroscopie dans les prochains jours. Selon son physiothérapeute Will Maher, le joueur de 27 ans va avoir besoin de quelques semaines pour récupérer. Son retour à la compétition est envisagé au Masters 1000 d’Indian Wells (USA), en mars. “Je suis détruit (psychologiquement). C’est mon tournoi national, j’y ai d’excellents souvenirs et notamment le titre en double l’an dernier (NdlR : avec Thanasi Kokkinakis). Arriver là cette année en étant l’un des favoris, c’était fou. Mais il ne me reste plus qu’à faire ce qu’il faut et revenir, a souligné le natif de Canberra. Je n’ai aucun doute que je vais retrouver mon meilleur niveau et que je rejouerai le tennis que je jouais jusqu’ici.”