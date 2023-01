Open d'Australie: Murray sauve une balle de match face à Berrettini et s'impose, Alexander Zverev remporte son premier match depuis sa blessure

L'an dernier, il a été battu au premier tour des deux Majeurs joués, à Roland-Garros et à l'US Open.

De son côté, Rublev va poursuivre son parcours australien jeudi en affrontant le Finlandais Emil Ruusuvuori (ATP 46) ou l'Australien Max Purcell (ATP 205), issu des qualifications).

Le Russe de 25 ans avait été éliminé au troisième tour l'an dernier à Melbourne où il avait atteint les quarts de finale en 2021. Il a également joué les quarts à Roland-Garros (2020 et 2022) et à l'US Open (2017, 2020 et 2022) mais sans jamais parvenir dans le dernier carré. Il n'a jamais dépassé les 8es de finale à Wimbledon.

Sabalenka et Garcia accèdent au 2e tour

La Bélarusse Aryna Sabalenka, 5e mondiale, s'est aisément qualifiée pour le deuxième tour de l'Open d'Australie en disposant de la Tchèque Tereza Martincova (WTA 74) 6-1, 6-4.

Au prochain tour, Sabalenka, 24 ans, affrontera l'Américaine Shelby Rogers (WTA 51).

Sabalenka a atteint les 8es de finale lors des deux dernières éditions du Majeur australien, sans aller plus loin. Elle a atteint les demi-finales en Grand Chelem à trois reprises (Wimbledon 2021, US Open 2021 et 2022).

De son côté, Caroline Garcia, 4e mondiale, a aussi réussi son entrée en lice en disposant tranquillement de la Canadienne Katherine Sebov (WTA 190), issue des qualifications) 6-3, 6-0.

Vainqueur des Masters et demi-finaliste de l'US Open l'an dernier, Garcia, 29 ans, affrontera une autre Canadienne au deuxième tour, la finaliste à Flushing Meadows en 2021 Leylah Fernandez, 40e mondiale.

Fernandez, 20 ans, a remporté mardi en effet son premier match à l'Open d'Australie en quatre participations, aux dépens d'une autre Française Alizé Cornet (WTA 34) 7-5, 6-2.

De son côté, Cornet qui fêtera ses 33 ans dimanche, n'avait plus été éliminée au premier tour à Melbourne depuis 2012. L'an dernier, elle y avait joué son premier -- et unique à ce jour -- quart de finale de Grand Chelem.

Andy Murray sauve une balle de match avant de sortir Berrettini

Andy Murray s'est qualifié pour le deuxième tour de l'Open d'Australie.

L'Ecossais, 35 ans, 66e au classement ATP, a battu l'Italien Matteo Berrettini (N.13), 26 ans, 14e mondial, après presque cinq heures de match (4h49) 6-3, 6-3, 4-6, 6-7 (7/9) et 7-6 (10/6).

Andy Murray a sauvé une balle de match à 4-5 dans le 5e set. Après avoir perdu le jeu décisif du 4e set (7 points à 9), le Britannique a puisé dans ses réserves pour finalement arracher un nouveau jeu décisif qu'il a remporté 10 points à 6 sur sa première balle de match.

Au deuxième tour, Murray, cinq fois finaliste de l'Open d'Australie (2010, 2011, 2013, 2015, 2016), affrontera soit l'Italien Fabio Fognini, 57e mondial, soit l'Australien Thanasi Kokkinakis (ATP 159).

Alexander Zverev remporte son premier match depuis sa blessure à Roland-Garros

L'Allemand Alexander Zverev, 13e mondial, a battu le Péruvien Juan Pablo Varillas (ATP 103) 4-6, 6-1, 5-7, 7-6 (7/3), 6-4, mardi au premier tour de l'Open d'Australie, signant ainsi sa première victoire sur le circuit depuis sa blessure en demi-finales à Roland-Garros.

Zverev s'était arraché des ligaments de la cheville droite en demi-finales du Majeur sur terre battue l'an dernier alors qu'il menait face à Rafael Nadal (7-6, 6-6). Depuis, il n'avait joué que deux matchs, en janvier en United Cup, pour deux défaites en deux sets face à Jiri Lehecka (ATP 81) et Taylor Fritz (ATP 9).